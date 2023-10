Hamas mostra per la prima volta il proprio sistema di difesa anti-razzi | il video della propaganda

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Si chiama “Mubar 1”, e stando a quanto dichiarato da, si tratta di undiaerea di produzione locale. Le Brigate Ezzedin al-Qassam, in undi, hannoto per lailche utilizza lanciacaricati manualmente e che possono essere guidati a distanza.Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...e 'poi davanti all'opinione pubblica mondiale per la prima votaIsraele non forte e risoluto ma debole di fronte al nemico' incassando 'una perdita nella guerra mediatica che sicuramente...Nella confusione generata dagli attacchi dia Israele, ecco che la cybergang filorussa Killnet si inserisce nello scenario del conflitto ...legge nel messaggio accompagnato da una foto che...

Israele, l'attacco di Hamas mette a nudo i pericoli di un'eccessiva sorveglianza WIRED Italia

Israele, Hamas mostra video "prigionieri" RaiNews

(LaPresse) Le forze israeliane continuano l'assedio sulla su Gaza. Le immagini aeree mostrano il lancio delle bombe che cadono sulla Striscia.Hamas ha progettato questo attacco per mesi ... si è tenuta la grande parata in cui la Jihad islamica ha mostrato al mondo intero i suoi razzi e droni... L'esercito e l'Intelligence non hanno visto ...