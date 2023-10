Hamas minaccia di uccidere un ostaggio per ogni attacco ai civili palestinesi senza preavviso

Ladi: "Uccideremo gli ostaggi" - La direttaL'analista politico di Al Jazeera Marwan Bishara ha affermato che ladiè il segno che la situazione sul campo a Gaza sta diventando 'disperata'. "- ha spiegato - è sempre più ...

Israele, arriva l'ultimatum di Hamas sugli ostaggi Adnkronos

L'Iran minaccia il mondo: 'Non siamo coinvolti nell'attacco a Israele, ma...' TGLA7

L'annuncio dei terroristi dopo i raid israeliani di oggi su Gaza: "Un prigioniero giustiziato per ogni bombardamento senza preavviso". Il ministro degli Esteri al Tg1: "Due italo israeliani non rispon ...L'annuncio dopo i raid israeliani di oggi su Gaza: "Un prigioniero israeliano giustiziato per ogni bombardamento senza preavviso" ...