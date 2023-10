Hackerata Stars Arena | intanto aumenta la vendita di token Memeinator

Leggi su coinlist.me

(Di lunedì 9 ottobre 2023) SocialFi sta diventando un’industria in rapida crescita nel settore delle criptovalute.ha annunciato un grave hack nel suo ecosistema. Meminator ha raccolto oltre $ 643.000 negli ultimi giorni., l’app social in rapida crescita, ha annunciato di aver subìto, sabato, un grave attacco hacker, esattamente un giorno dopo che i programmatori ne avevano bloccato un altro. In un tweet (o X), gli sviluppatori hanno fatto sapere che sono stati rubati oltre 3 milioni di dollari, lasciando solo 1 dollaro.è una nuova piattaforma, ispirata a Friend.Tech, la social app che ha attirato oltre 100.000 utenti negli ultimi mesi. Mentre Friend.Tech è costruito su Base Blockchain,ha sede su Avalanche. Secondo ...