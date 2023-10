Guerra Israele | Valditara annuncia ispezioni su studenti che hanno inneggiato ad Hamas

leggi anche Tajani: "Al lavoro per il rientro dei connazionali da" Lae il gun control Che c'entra laa Gaza con il gun control C'entra, almeno secondo alcuni. 'Mentre il mondo ...approfondimento Sky 20 anni, Valditara: valore a voto in condotta per rispetto docenti FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti MondoHamas -, falle nella sicurezza di ...

Israele - Hamas: le news dalla guerra di oggi la Repubblica

Guerra Hamas-Israele, ordinato “assedio completo di Gaza”. DIRETTA Sky Tg24

La reazione di Israele: attacco aereo su Gaza. Netanyahu: «Siamo in guerra». I capi di Hamas parlano di operazione «Diluvio Al Aqsa» perché per loro è una rappresaglia contro «la profanazione delle ...Il bilancio delle vittime nella guerra con Israele sale a 560, informa il ministero di Sanità palestinese, mentre Israele ha colpito gli obiettivi di Hamas per il terzo giorno consecutivo. "570 person ...