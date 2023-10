Guerra Israele | UE | Sospendiamo fondi alla Palestina | poi il passo indietro | Rimangono ma condanniamo Hamas”

A 50 anni di distanza dalladel Kippur , combattuta principalmente tra Egitto e Siria da una parte edall'altra, si ripresenta oggi un fatto simile che riguarda i retroscena dell'operazione "Tempesta al - Aqsa" , ......in. Il nemico pagherà un prezzo che non ha mai conosciuto ". Con queste parole, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la ripresa dell'iniziativa da parte di...

Israele - Hamas: le news dalla guerra di oggi la Repubblica

Israele lancia l'assedio totale: stop a cibo, luce, benzina. Hamas: uccidiamo ostaggi se ancora bombe su Gaza… La Stampa

La tensione sale in Israele che, dopo i massicci attacchi è entrato in Stato di Guerra. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parlerà alla nazione alle 20.30.Israele e Palestina sono di nuovo in guerra. Dopo l’attacco di Hamas, Tel Aviv risponde colpendo la Striscia di Gaza. Ma in questo conflitto che dura oltre 70 anni chi ha ragione Imperversa senza ...