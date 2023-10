Guerra Israele | chi è il capo e la mente di Hamas | la storia di Yahya Sinwar

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Lafracontinua da ore e adesso la tensione è altissima: cresce il numero delle vittime. La situazione si fa sempre più preoccupante. Continua il lancio di razzi.ha provocato la morte di oltre 700 cittadini israeliani. Un attacco su larga scala controche ha gettato nel panico centinaia di persone in tutto il Paese. La tensione è altissima, così come la paura, segno evidente di un conflitto destinato a creare più di qualche conseguenza politico-militare.è ildi, cosa emerge dopo anni dalla sua liberazione (ANSA)A riportare il bilancio provvisorio sono le Forze di difesa israeliane che hanno parlato di oltre 2.100 persone ferite durante l’attacco lanciato lo scorso sabato 7 ...

predatore Va raccontata diversamente": Porro a valanga 'Si apre poi una questione politica. Sarà da capire quali Paesi interverranno in unache potrebbe durare. È prematuro parlare ...'Rischiomondiale per quello che sta succedendo inE chi se ne frega - ha risposto Bandecchi - Se scoppia la terzamondiale almeno poi staremo in pace per 80 anni'.

Israele lancia l’assedio totale: stop a cibo, luce, benzina a Gaza. Hamas: basta bombe, o uccideremo gli osta… La Stampa

Israele - Hamas: le news dalla guerra di oggi la Repubblica

(Adnkronos) - "Una guerra contro Israele potrebbe cominciare a settembre o ottobre 2023". L'attacco di Hamas a Israele, compiuto sabato 7 ottobre, non è stato una sorpresa per tutti. In particolare no ...Si accende il fronte nord di Israele al confine con il Libano dominato dagli Hezbollah: il partito armato filo-iraniano ha impegnato l'esercito israeliano in una sparatoria alla frontiera, preceduta e ...