Guerra Israele | chi c’è dietro ad Hamas? Per il WSJ niente dubbi

Leggi su notizie

(Di lunedì 9 ottobre 2023), chi c’èad? Per il Wall Street Journal non ci sono assolutamenteA lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato direttamente uno dei più importanti giornali americani come il “Wall Street Journal“. In merito a questo conflitto inagli attacchi dei palestinesi e di, ci sarebbe l’ombra dell’Iran. A quanto pare il Paese starebbe aiutando a pianificare ed organizzare l’attacco proprio contro. Teheran avrebbe dato il suo “via libera” in merito a questo attacco a “sorpresa” (nella mattinata di sabato 7 ottobre) dopo un incontro segreto avvenuto lunedì 2 ottobre in Libano (Beirut) tra gli emissari del regime iraniano ed alcuni membri di ...