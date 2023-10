Guerra a Gaza | un fallimento politico di tutti | nessuno escluso

... accusando il governo israeliano di "crimini di" anche per avere annunciato il taglio delle forniture di cibo, acqua, carburante ed elettricità alla striscia di... certo, ma trattandosi di una ufficializzazione dei rapporti tra due Stati che non sono in, ... Questo non vuol dire che ci sia stata una regia iraniana dietro all'attacco di. C'è stato un ...

Israele lancia l'assedio totale: stop a cibo, luce, benzina. Hamas: uccidiamo ostaggi se ancora bombe su Gaza… La Stampa

Israele - Hamas: le news dalla guerra di oggi la Repubblica

Al terzo giorno di guerra dopo l'attacco lanciato sabato scorso contro Israele ... ha ripreso il pieno controllo delle città israeliane al confine con la Striscia di Gaza, avvertendo però che alcuni ...Gli ultimi resoconti sull’eccidio di Gaza parlano di oltre 700 uccisioni di israeliani, la maggior parte civili, e di 2500 feriti. La popolazione di Israele è stata colpita stavolta in maniera sistema ...