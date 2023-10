Gubbio-Carrarese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match valevole per la settima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, dopo la sconfitta subita lo scorso lunedì contro il Pescara, vogliono immediatamente rialzare la testa per non perdere ulteriore terreno dalle prime della classifica. La formazione toscana, dal suo canto, è al terzo posto e vuole provare a scavalcare il Cesena per la seconda piazza alla spalle della Torres. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 9 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

... i risultati della seconda giornata AnconaM - Olbia 2 - 1 Montevarchi - Entella 3 - 1- Pescara 1 - 2- Fermana 1 - 0 Lucchese - Cesena 1 - 2 Pistoiese - Grosseto 1 - 1 Teramo - ...Serie C, girone B: dopo la doppia sconfitta al fotofinish tra Pescara e Rimini(Coppa Italia), ilospita domani sera alle 20.45 laal "Barbetti" per il settimo turno di campionato. Possibile 3 - 4 - 2 - 1 per mister Braglia con Vettorel(favorito su Greco) in porta, Pirrello - ...

I biglietti per Gubbio – Carrarese, come seguire gli azzurri in Umbria Calcio Toscano

Gubbio, "Monday night" con la Carrarese al "Barbetti". Braglia ... TrgMedia

Capelli non parte per Gubbio all'ultimo momento. Gubbio dovrebbe riproporre il 4-2-3-1, Carrarese il 3-5-2. Arbitro Giaccaglia di Jesi, assistenti Regattieri e Munerati. Quarto ufficiale D'Andria di N ...Il “diktat“ di Braglia in vista dell’incontro al Barbetti "Dobbiamo pressare i toscani e non farli arrivare al tiro".