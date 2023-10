“Guarita dal cancro dopo 8 anni” L’ospite vip fa emozionare Francesca Fagnani e il pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La notizia più bella in assoluto è arrivata direttamente da, durante la nuova puntata del programma Belve che andrà in onda martedì 10 ottobre su Rai2.vip della giornalista ha deciso di condividere questa sua gioia personale con tutto ile ovviamente c’è stato un vero e proprio sospiro di sollievo da parte di tutti. Abbiamo scoperto tutto grazie alle anticipazioni, mandate in onda proprio dalla Rai sul web. Una puntata quindi commovente quella condotta da. Non solo quindi una trasmissione caratterizzata da domande pungenti, ma anche da questa news molto importante che ha fatto festeggiare i telespettatori di Belve. Non lo aveva ancora annunciato ufficialmente e ha aspettato proprio la sua ospitata in studio per annunciare con ...