Guardiola | 'Scudetto? Mi auguro lo vinca il Sassuolo Baggio | Haaland | Messi | Mazzone | vi dico tutto'

Inzaghi non è, ma un allenatore con un gioco molto codificato che ha dato ottimi ... E quest'anno sta viaggiando a un ritmo da. ......Dimarco ha iniziato parlando delle favorite per lodi quest'anno e poi ha continuato analizzando la passata stagione culminata nella finalissima di Champions contro il City di: ...

Pep Guardiola: "Mi auguro che il Sassuolo vinca lo Scudetto" Sassuolonews.net

Guardiola rivela: "Allenare la Juve Non mi ha mai cercato" Corriere dello Sport

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a tutto campo all'evento "Dialoghi sul talento con Pep Guardiola”, realizzato dalla Fondazione CRC in collaborazione con Fondazione Vialli e M ...L'ex ds del Napoli ha dichiarato: "Scudetto In questo momento l'obiettivo è tornare in Champions, dal punto di vista tecnico ed economico rimette il club dove merita. Andiamo per step".