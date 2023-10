(Di lunedì 9 ottobre 2023) Pepquesta mattina ha fatto tappa a Cuneo in occasione dell'evento " Dialoghi sul talento con Pep", realizzato dalla Fondazione CRC in collaborazione con Fondazione Vialli e Mauro ...

Pepquesta mattina ha fatto tappa a Cuneo in occasione dell'evento " Dialoghi sul talento con Pep", realizzato dalla Fondazione CRC in collaborazione con Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, FondazioneSala e con il supporto di Collisioni.Gli screzi cone il retroscena della Ferrari. Torna sul feeling mai scoccato con, Ibra. "Come allenatore è fantastico, ma io dovevo avere a che fare con la persona racconta, ...

Guardiola rivela: "Allenare la Juve Non mi ha mai cercato" Corriere dello Sport

Pep Guardiola svela tutto sulla Juventus Sportal

Le parole di Guardiola, protagonista di un evento pubblico a Cuneo: "Non mi ha mai cercato, in Italia si mangia molto bene. Se l'allenerei Mi piace molto l’Italia, vengo spesso in vacanza… Leggi ...Il tecnico del Manchester City ospite per un evento a Cuneo torna sulle voci che lo volevano vicino alla Juventus nel 2019. Pep Guardiola non è mai stato vicino alla Juventus. La smentita… Leggi ...