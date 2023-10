Guardiola | «Maradona era forte | ma Messi è un’altra roba»

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Pep, tecnico del Manchester City, ha parlato all’evento “Dialoghi sul talento” svolto a Cuneo del passaggio da giocatore ad allenatore: «Sono andato molto bene ad allenare la seconda squadra a 37 anni. Avevo una partita a settimana, ti dà una mano nel processo. Non ci sono conferenze, media. Primo: mi piaceva. Secondo: allenare i ragazzi di 17-18 anni è lo stesso. Anzi no:ti fa vincere, gli altri no. Ma è lo stesso quando parli prima della partita e dopo l’allenamento, sono persone. Le cose fondamentali sono le stesse. Cambia un po’, ma il livello di calcio è lo stesso». Sugli inizi al Barcellona: «Ho avuto una fortuna: mi hanno scelto. Passavo di lì, avevo persone che avevano fiducia in me. Potevano scegliere qualsiasi altro allenatore del mondo e sarebbe stato più facile. Il successo dell’allenatore è passione. Ma non ho conosciuto ...

