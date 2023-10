Guardiola | ' La Juve? Non mi ha mai cercato'

(Di lunedì 9 ottobre 2023) "No, lanon mi ha mai": così il tecnico del Manchester City, Pep, smentisce le voci che in passato lo avevano accostato ai bianconeri. "L'Italia però mi piace molto - ammette l'...

Pepquesta mattina ha fatto tappa a Cuneo in occasione dell'evento " Dialoghi sul talento con Pep", realizzato dalla Fondazione CRC in collaborazione con Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, FondazioneSala e con il supporto di Collisioni."No, lanon mi ha mai cercato": così il tecnico del Manchester City, Pep, smentisce le voci che in passato lo avevano accostato ai bianconeri. "L'Italia però mi piace molto - ammette l'...

Durante un’intervista Pep Guardiola risponde ad una domanda sul suo accostamento alla panchina della Juventus. Direttamente da Cuneo, Pep Guardiola ha risposto ad alcune domande a margine dell’evento ...Poi ricorda l'esempio di Guardiola, seduto al suo fianco ... e Collisioni per l'evento a Cuneo realizzato dalla Fondazione CRC. L'ex calciatore di Juventus e Napoli ha ricordato così Vialli: "Aveva ...