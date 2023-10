: "A Barcellona non avevo più libertà di muovermi in campo come volevo io e ne avevo maledettamente bisogno, era quella la miaper avere successo" . A questo discorso si è poi ...Com'è stato l'approccio con'E' un maniaco dei dettagli. C'è così tanto! Chiede molto ... È anche ladella vita: siediti e respira'.

Guardiola e la chiave del successo: «Dalla sconfitta si impara tanto» Calcio News 24

Ibrahimovic senza peli sulla lingua: “Guardiola Un codardo senza pa**e” ItaSportPress

Le aperture dei quotidiani inglesi di lunedì 9 ottobre 2023: Daily Express Sport "Smash and Gab". Titola così il quotidiano Daily.GUARDIOLA: "A Barcellona non avevo più libertà di muovermi in campo come volevo io e ne avevo maledettamente bisogno, era quella la mia chiave per avere successo". A questo discorso si è poi aggiunto ...