Guardiola | ' De Zerbi o Allegri? Idee diverse | ma tutti vogliono vincere'

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il tecnico spagnolo ha parlato del dualismo tra estetica e vittorie nel corso di un evento a Cuneo: 'Non ho mai conosciuto un allenatore che non vuole ...

Il tecnico spagnolo ha parlato del dualismo tra estetica e vittorie nel corso di un evento a Cuneo: 'Non ho mai conosciuto un allenatore che non vuole ...ha parlato anche di Allegri e De: "Pensate che uno voglia vincere e l'altro no Denon gioca per l'estetica, gioca per vincere. Ognuno pensa che il suo metodo sia il migliore ...

L'allenatore a Cuneo per'Dialoghi sul talento' realizzato dalla Fondazione CRC con Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, Fondazione G ...A Cuneo, per l'evento 'Dialoghi sul talento' realizzato dalla Fondazione CRC in collaborazione con Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, Fondazione Guardiola e con il supporto di ...