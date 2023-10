Guardiola ' Allegri e De Zerbi? Entrambi giocano per vincere'

(Di lunedì 9 ottobre 2023) "Prendetee De: pensate che uno vogliae l'altro no? Denon gioca per l'estetica, gioca per. Ognuno pensa che il suo metodo sia il migliore per arrivare alla ...

"Prendetee De Zerbi: pensate che uno voglia vincere e l'altro no De Zerbi non gioca per l'estetica, ... Pep, allenatore del Manchester City campione d'Europa, si è rivolto così alla ......essere qui" ha ribadito il tecnico spagnolo che poi ha spaziato su diversi argomenti in questo suo incontro e non sono mancate anche alcune domande di mercato tra Juventus e, la ...

Guardiola: "Contrapposizione tra Allegri e De Zerbi Discorso antico, tutti vogliono vincere. La Juve... Tutto Juve

Guardiola: 'Cosa penso di Allegri-De Zerbi e come vedo il calcio. In Italia c'è talento, l'interesse della Juve...' Calciomercato.com

"Prendete Allegri e De Zerbi: pensate che uno voglia vincere e l'altro no De Zerbi non gioca per l'estetica, gioca per vincere. Ognuno pensa che il suo metodo sia il migliore per arrivare alla vittor ...Il tecnico del Manchester City: "Non sono mai stato contattato dai bianconeri. Allegri o De Zerbi Tutti vogliono vincere" ...