Guardiola | “Allegri e De Zerbi? Entrambi giocano per vincere | ognuno pensa che il suo metodo sia il migliore”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) “Non ho mai conosciuto un allenatore o un giocatore che non vuole, né uno che non vuole giocare bene. Prendetee Dete che uno vogliae l’altro no? Denon gioca per l’estetica, gioca per. Semplicementeche il suosia ilper arrivare alla vittoria”. Parola di Pep, allenatore del Manchester City, che si è rivolto così alla platea di oltre 3.500 studenti accorsi al palazzetto dello sport di Cuneo per ascoltare la sua lezione. Incontro è parte dell’evento “Dialoghi sul Talento”, organizzato da Fondazione Crc in collaborazione con Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, Fondazione ...

