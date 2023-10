Gruppo di giovani italiani bloccati a Gerusalemme | l’appello sui social | “Aiutateci | la Farnesina intervenga”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Erano partiti per un viaggio culturale, il 29 di settembre, e sarebbero dovuti rientrare l’altro ieri, sabato 7 ottobre. Ma ildi 36 persone – soprattutto– è rimasto bloccato aa causa dell’intensificarsi del conflitto tra Israele e Hamas. Tre ragazzi (Valentina, Nickolas e Samu) hanno diffuso un video suiper chiedere al governo – alla, in particolare – di intervenire per portarli in Italia: “Non ci sono più voli, non sappiamo quando torneremo a casa – dicono – per favore,”. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha detto di essere “al lavoro per cercare di aiutare i connazionalein Israele”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.