Grave incidente in città | fidanzatini 15enni travolti sulle strisce | lei è gravissima

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Un sabato pomeriggio normale, una coppia di ragazzi: 15 anni lui, 14 lei che si gode il sole inaspettato di ottobre. Erano da poco passate le 17 quando, per cause ancora da stabilire, una macchina guidata da un 22enne li hasullain via dei Platani, nel Comune di Manziana, in provincia di Roma. Drammatiche le testimonianze sui social di chi c’era. “Sono uscita dal cancello del residence Praecilia e ho trovato l’inferno – racconta una residente su un gruppo Facebook del paese – un ragazzo seduto su una sedia di plastica”. >“Benvenuta Oceania”. Un mare di emozioni per la protagonista di Canale 5 e un nome stranissimo per la figlia: mamma per la prima volta “Proprio vicino al cancello e una ragazza in terra che riceveva le prime cure mediche”. I residenti avevano già segnalato la pericolosità di quel tratto di strada, chiedendo ...