Grande Fratello | nona puntata | commenti a caldo

Tutto è iniziato da una foto condivisa dall'ex opinionista delVip . Qui la si vede al fianco di due amici, Federico Lampredi e Violante Bartalucci . Lo scatto parla chiaro: ...Nella serata di ieri, l'ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, tra le vip della sesta edizione delVip , ha annunciato la fine della storia d'amore nata all'interno della Casa con Alessandro Basciano , padre di sua figlia, Celine Blue, nata il maggio scorso. GF Vip, Sophie replica ...

Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni reagisce alle parole di Basciano, la verità sembra ben altra ComingSoon.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Nel 2023 entra nel cast del Grande Fratello 8, in partenza l’11 settembre su Canale 5 per la conduzione di Alfonso Signorini. Sulla vita privata di Beatrice si sa poco: è mamma di due figli ma non si ...