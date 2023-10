Grande Fratello News | è accaduto tutto di notte!

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Giaele De Donà ha dimenticato Oriana Marzoli? La frase in radio che lascia perplessi – VIDEOAnnalisa e il pensiero dolce e rispettoso verso Maria De FilippiFedez finalmente oggi è tornato a casa, ecco cosa lo ha salvato – VIDEO Anticipazioni,e spoiler puntata 9 ottobreNip 2023: Ciro Petrone la combina grossa nel bel mezzo dellaCosa dice?: LE PAROLE DI CIRO PETRONE FANNO RUMORE, ECCO COS’HA DICHIARATO IL PIU’ STRATEGA DEGLI INQUILINI- Nelle ultime ore, sta facendo molto discutere quantoin piena notte al. I concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, infatti, sanno che quest’anno la diretta non può ...

Manila Nazzaro , ospite di Verissimo domenica 8 ottobre, ha parlato della fine della sua storia d'amore con Lorenzo Amoruso che si è conclusa molto male poco tempo dopo la fine delVip , tra accuse e parole pesantissime. La reazione di Lorenzo Amoruso dopo il duro sfogo di Manila Nazzaro La verità è che ho detto che non ero più accanto ad una persona in cui mi ...Al '' si scatenano gossip e dubbi su Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi . Dopo il bacio tra l'attrice e il bidello nella Casa gli inquilini esprimono la loro opinione. In giardino ...

Grande Fratello, le rivelazioni choc di una ex concorrente: “Sono stata strapagata, tutto organizzato… Il Fatto Quotidiano

Dubbi al GF sull’interesse di Garibaldi per Beatrice Luzzi: “Aspetta che entrino ragazze nuove” I concorrenti del Grande Fratello cominciano a esprimere qualche perplessità a proposito del rapporto ...La nuova coppia del Grande Fratello formata da Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi fa discutere i concorrenti Cosa ne pensano ...