Grande Fratello | il bacio fra Beatrice e Giuseppe e Beatrice e Massimiliano e la curiosità all’interno della casa | le anticipazioni

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nuovo appuntamento con: i baci dicone ladentro e fuori lae i baci a– Credits: MediasetLunedì 9 ottobre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. È scoccato il primonelladi Gf: è successo ...

Questa sera , 9 ottobre 2023, ilfarà ritorno su Canale 5 alle 21:30 con il primo degli appuntamenti settimanali. La serata si preannuncia ricca di emozioni, incentrandosi sul primo bacio della casa, avvenuto tra ...... con le sue parole " Sono successe cose gravi, " ha destato preoccupazione tra i fan della coppia, che si era formata all'interno della casa delVip. Molti hanno ipotizzato che l'ex ...

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Nuovo appuntamento con Grande Fratello: i baci di Beatrice con Giuseppe e Massimiliano e la curiosità dentro e fuori la ...