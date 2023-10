Grande Fratello | i dubbi su Garibaldi della Luzzi Varrese | «Bea prenderà una tranvata!»- Video

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Giuseppe(US Endemol Shine) Nella casa delsi sta profilando all’orizzonte un anomalo triangolo amoroso. Dopo il bacio scambiato con Beatrice, a cui è seguito un suo atteggiamento sospetto, Giuseppeha infatti lasciato intendere di non essere ancora indenne al fascino di Samira Lui. Una dichiarazione che portato inaspettatamente Massimilianoa prendere le parti dell’attrice. L’ammissione di Giuseppe è avvenuta in giardino, mentre dialogava con Massimiliano, Vittorio Menozzi e Ciro Petrone. Quest’ultimo ha chiesto al compagno se avesse dato uno chance a Samira, nel caso si fosse avvicinata a lui.si è limitato ad annuire e sorridere. Un ‘tacito silenzio’ che ha destato qualche perplessità in ...