Grande Fratello | Alfonso Signorini sull' attacco a Israele | Abbiamo il dovere di ricordare

(Di lunedì 9 ottobre 2023)apre la nona puntata delcon un pensiero rivolto a quanto in questi giorni sta accadendo in, mettendo da parte per qualche minuto la leggerezza che contraddistingue il reality show e ponendo invece l'attenzione sul dramma della guerra. Un discorso, il suo...

L'intesa tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nella casa delnon convince Massimiliano Varrese , oramai eletto dal pubblico come l'acerrimo nemico dell'attrice. Il guru del reality di Canale5 , infatti, non perde occasione per darle addosso e il ...Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi in love al2023 . Una nuova coppia sta per nascere all'interno della casa più spiata d'Italia, ma tanti sono i dubbi da chiarire. Proprio nella casa i concorrenti sono molto dubbiosi su questo ...

Chi è Andrea Contadini, il fidanzato di Letizia Petris concorrente al Grande Fratello Fanpage.it

Grande Fratello 2023, chi è uscito ieri sera lunedì 9 ottobre 2023 Nessuna eliminazione, ma una nomination in positivo: Grecia Colmenares è la preferita ...L'attrice Grecia Colmenares è stata sommersa dalle critiche nella casa. Fiordaliso: "Fino a due giorni fa non ha lavato un piatto".