(Di lunedì 9 ottobre 2023) Max Verstappen: 10 Vince, come sempre. Vince nel fine settimana in cui imperano i track limits (non per lui), vince in una gara fisicamente durissima, vince con i pit - stop obbligatori su una pista ...

Max Verstappen: 10 Vince, come sempre. Vince nel fine settimana in cui imperano i track limits (non per lui), vince in una gara fisicamente durissima, vince con i pit - stop obbligatori su una pista ...Max Verstappen 10 Il tris iridato non è innanzitutto impreziosito dal quattordicesimo assolo stagionale, ma anche da una prestazione impeccabile per precisione di guida. Non eccede mai i track limits ...

GP Qatar, le pagelle: Verstappen (10) è un robot. Piastri (10) sulle orme di Max La Gazzetta dello Sport

F1, le pagelle del GP Qatar: weekend da 10 per Oscar Piastri. Verstappen il solito drago Sky Sport

Stavolta Verstappen non è l'unico che prende il massimo dei voti: 10 anche a Piastri per un super fine settimana. Bravi Russell e Ocon, Leclerc salva il bilancio Ferrari mentre si rivede l'Alfa Romeo- ...PIASTRI 9,5 Il voto più alto va al 21enne australiano dal nome italiano perché di origini toscane. Ha vinto al sabato la gara Sprint e nel GP “vero” è riuscito ...