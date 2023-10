GP Qatar 2023 | Norris | “Abbiamo raggiunto i limiti del corpo umano”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) “Penso che sia una delle gare più difficili che abbia mai corso, senza dubbio tra le cinque peggiori“, ha ammesso Max Verstappen dopo la gara di F1 del GP di. I piloti hanno dovuto sottoporsi ad una sensazione termica superiore a 40º e ad un’umidità superiore al 70%. Tutto questo all’interno di vetture che le squadre hanno dovuto temperare con ghiaccio sintetico prima di iniziare a correre. Durante la gara è stato possibile vedere come alcuni piloti aprivano le visiere e lasciavano andare il volante in linea retta per rinfrescarsi le mani. Il primo a far suonare davvero il campanello d’allarme è stato Logan Sargeant. Il debuttante ha allertato la sua squadra dicendo loro che non si sentiva bene. Il capo di Williams, James Vowles, gli ha subito detto che poteva ritirarsi: “È una tua decisione. Non c’è vergogna a fermarsi se ti senti male. ...

