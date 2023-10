Golf | Matt Fitzpatrick trionfa in un Alfred Dunhill Links Championship mozzato dal maltempo

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Al termine di un insolito weekend sul DP World Tour, l’ha il suo vincitore, inusualmente incoronato di lunedì. Dopo una lunga pausa di due giorni dovuti alla fortissima pioggia, l’ingleseè riuscito a tornare in campo e mantenere la sua leadership al termine del terzo giro, diventato l’ultimo in programma dopo la cancellazione del quarto. Un ottobre da sogno sin qui quello di, reduce dalla vittoriale in Ryder Cup con il team Europeo guidato da Luke Donald. Otto birdie e due bogey sulla sua carta nel terzo round, giocato sul mitico Old Course di St. Andrews. Nessuno è riuscito realmente a tenere il ritmo dell’inglese, che si è così imposto per la nona volta sul circuito. A rendere ...

Matt Fitzpatrick shot a 66 on the Old Course at St. Andrews to win the Dunhill Links Championship, which was reduced to 54 holes due to heavy rain.