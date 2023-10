Golf | impresa di Roberta Liti | nel 2024 giocherà sul LPGA Tour

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 ottobre 2023) A poco più di una settimana dalla Ryder Cup di Roma ancora una bella notizia per ilitaliano, che nelpotrà vantare una giocatrice sulinfatti sul massimo circuito americano femminile dopo essersi aggiudicata una delle dieci ‘carte’ a disposizione nell’Espon, classificandosi in ottava piazza. La 28enne toscana è riuscita nell’obiettivo a Daytona Beach, in Florida, dove nel fine settimana è andato in scena l’EpsonChampionship, ultimo atto del secondo circuito statunitense. Alla, 47/a con 281 (-7), è bastato superare il taglio per raccogliere i frutti di un lavoro che parte da lontano. In questa stagione ha infatti sfiorato il successo più volte, con un terzo ...