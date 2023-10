(Di lunedì 9 ottobre 2023) SPORT INVERNALI. «Per essere un’ottima velocista devosia in, sia in discesa»: lo ha sottolineato Sofia, fuoriclasse bergamasca dello sci alpino, al Media Day Fisi di Milano lunedì 9 ottobre.

Goggia bellicosa: «Voglio vincere anche la coppa di superG» L'Eco di Bergamo

