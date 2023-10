Gli studenti e quel diritto di bigiare a scuola

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Niente più voti di metà anno perché il giudizio mette ansia e i nostri ragazzi non hanno spalle abbastanza larghe per sostenere la frustrazione di un voto basso. La notizia ha già diviso genitori e insegnanti. A me è venuto un solo pensiero: poveri ragazzi. Non so se sia un bene o un male togliere le valutazioni di metà anno, lo stabiliranno gli psicologi, i pedagogisti e tutti gli altri esperti. Io dico poveri ragazzi perché ogni volta che crediamo di proteggerli togliendo ostacoli dal loro cammino, eliminiamo la loro libertà di sbagliare e, quindi, di crescere. Penso ai genitori che compulsano il registro elettronico, lo consultano come fosse l'oracolo di Delfi in attesa che un voto si materializzi sullo schermo come un'apparizione mariana. Il figlio ha appena finito l'interrogazione, percorre la strada cattedra-banco, la prof non ha ancora proferito parola ma ha già digitato il voto ...