(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tensione e tafferugli sono scoppiati, ieri sera, all’esterno dello stadio Dela-Taranto. Un gruppo di facinorosi ha provato a scontrarsi con la tifoseria ospite che era in attesa di uscire dall’impianto sportivo. Il motivo di tale azione pare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Fra l'altro i bianconeri restano un tabù nei recentidiretti casalinghi con un solo ...Next Gen - Torres Messina - Avellino Olbia - Ancona 16.15 Cesena - Rimini Virtus Francavilla -...... rifilando 4 reti algiovedì scorso. In vista della partita di questa sera vi elenchiamo ... infatti a Torre del Greco sono due glida segnalare, il primo finito per 0 - 1 (con Caneo ...

Domenica di tensione a Giugliano: scontri tra tifosi dopo la partita con il Taranto Teleclubitalia.it

Giugliano, scontri tra tifosi e Polizia dopo partita al De Cristofaro: feriti 3 agenti Teleclubitalia.it

Alle 18.30 il Taranto in campo contro il Giugliano, ionici a caccia della terza vittoria in campionato. Il tecnico Ezio Capuano nella conferenza pregara ha spiegato l’evoluzione tattica in corso ...Partita senza storia al Liguori. Le giallorosse si sbarazzano del Pomigliano senza incertezze trovando subito il vantaggio e amministrando con estrema ...