Giroud racconta allo staff della Francia la sua parata | «Coraggio | serenità e un livido» VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 ottobre 2023)è stato convocato dallaper il ritironazionale e delle gare internazionali che coinvolgono gli ex campioni del mondo. Logli ha chiesto dire lache lo ha reso eroe nell’ultima sfida del Milan, contro il Genoa di Gilardino. «Mi sono lanciato, ho un piccoloma sto bene: alla fine è stato tutto. Il calcio di punizione deviato sulla traversa?». Negli ultimi minutisfida tra Milan e Genoa,ha dovuto vestire i panni del portiere connazionale, Mike Maignan. Indossati i guanti, ha prima dovuto guardare una palla schiantarsi contro la traversa per una deviazione, diventando un gatto qualche minuto dopo. Anticipo in uscita, ...