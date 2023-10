Giro d' Italia 2024 | la prossima edizione della corsa rosa partirà dal Piemonte Ecco le prime tre tappe

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Sarà la regionela location per la Grande Partenza dell'numero 107che prenderà il via sabato 4 maggio da Venaria Reale e si concluderà domenica 26 maggio, in una località che sarà resa nota nei prossimi giorni, unitamente al percorso completo dell'. Per ilsi trattaquarta volta dopo le edizioni del 1961, quando si partì da Torino, del 2011, con la cronosquadre Venaria Reale-Torino e del 2021, con la cronometro individuale su un circuito cittadino lungo le strade del capoluogose. Il passaggio da Superga , durante la prima tappa del, sarà un modo per rendere omaggio alle vittime dell'incidente aereo che ...