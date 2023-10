Giornate Fai d' Autunno 2023 | i luoghi da visitare a Roma | date e orari

Luoghi spesso inaccessibili, da scoprire. Visite inedite, che aprono una nuova prospettiva su tesori noti e anche meno famosi. Tutto questo è possibile grazie alle- Fondo per l'Ambiente Italiano d'autunno , appuntamento atteso arrivato alla dodicesima edizione, in programma il prossimo sabato 14 e domenica 15 ottobre. 25 luoghi speciali sparsi in ...È così che Marsiglia è stato scelto per aprire la Moderne Art Fair di Parigi, con le sue quattrodedicate alla contemporaneità digitale di un'arte che supera i confini nazionali e abbraccia ...

Giornate Fai d'Autunno 2023, i luoghi da visitare in Lombardia: date e orari Sky Tg24

Giornate Fai d'Autunno, alla scoperta dell'evoluzione dell'Oneglia industriale (video) SanremoNews.it

A Utqiagvik, in Alaska, con l'arrivo dell'inverno il buio durerà più di due mesi: ecco cos'è la notte polare e quali sono le sue conseguenze.Anche quest’anno si rinnova l’atteso appuntamento con le “Giornate FAI d’Autunno”, la manifestazione da dodici anni dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Nel corso delle g ...