Giornata salute mentale | psichiatri ' boom diagnosi | +30%'

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Le conseguenze della pandemia di Covid, la guerra alle porte dell'Europa, una "policrisi sanitaria, sociale, economica e politica che sta cambiando il nostro modo di vivere, acuendo il disagio psichico: ledi disturbi mentali sono in continua crescita, con aumenti del 30% soprattutto nelle categorie più fragili". L'allarme arriva dalla Società italiana dia (Sip) che oggi a Roma, in occasione dellamondiale dellache si celebra domani, festeggia i suoi 150 anni. "Depressione e altre patologie psichiche - avvertono gli specialisti - saranno le più diffuse nel mondo già prima del 2030, anno in cui l'Organizzazione mondiale della sanità aveva stimato il 'sorpasso' rispetto alle patologie cardiovascolari". ...

In occasione dellaMondiale dellaMentale (10 ottobre) l'UNICEF ricorda che a livello globale oltre 1 adolescente su 7 tra i 10 e i 19 anni vive con un problema dimentale diagnosticato.

“La pandemia da Covid-19, in tre anni, ha accelerato i tempi di un’altra pandemia, ancora più pericolosa per il futuro: con un incremento delle diagnosi del 30%, come indicato dall’Oms, ma che ogni sp ...In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, l'UNICEF ha pubblicato un agghiacciante report sul tasso di suicidi fra gli adolcescenti I dati raccolti dal Fondo delle Nazioni Unite per ...