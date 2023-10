Giornata Mondiale della Salute Mentale | in tv il docufilm Il Terrorista nella testa

Leggi su tuacitymag

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Stasera in tv sarà possibile vedere un’interessanteche in occasioneandrà in onda su Rai Due alle 00:25. Sarà infatti il“Il” di Luca Alessandro e Antonio Zannone ad aprire sulle reti RAI la celebrazione. Ilandrà in ondanotte fra il 9 e il 10 ottobre alle 00:25 su Rai2 e successivamente sarà anche disponibile sulla piattaforma digitale di RaiPlay. “Il...