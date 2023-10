Giorgio Armani e il cinema | una storia d’amore sbocciata negli anni ’80

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Life&People.it In un lussuoso appartamento, un giovane e affascinante Richard Gere, a torso nudo, canticchiando sulle riconoscibili note di “The Love I Saw in You Was Just a Mirage” dei The Miracles, apre cassetti e armadio per scegliere l’outfit della serata. Senza ombra di dubbio è un outfit firmato. L’indimenticabile scena descritta è, quella tratta da “American Gigolò” in cui il protagonista Julian Kay, comincia ad adagiare sul letto tutti i completi e le camicie alla ricerca dell’abbinamento perfetto. Difficile sbagliare look se a far parte di quel ricco guardaroba sono tutti abiti realizzati da Re. Un sogno che divenne realtà sul grande schermo quando Paul Schrader, regista della pellicola, chiese allo stilista italiano, nel 1980, di disegnare e realizzare i costumi sfoggiati dal gigolò più desiderato di sempre. Così, a soli ...