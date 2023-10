Ginnastica artistica | pass olimpico e bronzo sfiorato ai Mondiali | l’Italia può giocarsela contro tutti e chiede salute

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, quinto posto nella gara a squadre, quinta piazza nel concorso generale individuale. Questo è il bottino cheha saputo raccogliere nel settore femminile ai2023 di. La nostra Nazionale si era presentata allo Sportpaleis visibilmente incerottata, con quattro atlete di lusso a casa a causa di infortuni (Asia D’Amato, Martina Maggio, Giorgia Villa, Vanessa Ferrari) e con Angela Andreoli non in perfette condizioni fisiche. Le Fate hanno dovuto affrontare diverse criticità durante il percorso di avvicinamento all’evento più importante dell’anno, ma con l’ormai consueta caparbietà e resilienza sono riuscite a fare la differenza, dimostrando ancora una volta la compattezza di un gruppo che nelle avversità riesce a esaltarsi. Il movimento ...

... come a Liverpool, ma vanta un primato unico nel panorama dellaplanetaria. L'Italia infatti è l'unica Federazione ad aver centrato 17 carte olimpiche sulle 17 in palio, tra, ...I Mondiali di Anversa disi sono chiusi nel segno di Simone Biles. La statunitense, rientrata alle gare in agosto dopo due anni di pausa, si messa al collo altre due medaglie, portando a 5 quelle ...

Ginnastica artistica, Simone Biles cade mentre esegue il salto impossibile: è argento al volteggio la Repubblica

Ginnastica artistica, Yumin Abbadini della Pro Carate sesto ai mondiali di Anversa Il Cittadino di Monza e Brianza

Allo Sportpaleis di Anversa (Belgio) sono andate in scena le ultime Finali di Specialità dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Sono stati assegnati cinque titoli in chiusura della rassegna iridat ...I Mondiali 2023 di ginnastica artistica si concludono allo Sportpaleis di Anversa (Belgio) con le ultime Finali di Specialità. Si assegnano cinque titoli: volteggio e corpo libero per le donne; volteg ...