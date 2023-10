Giffoni Valle Piana | arrestato in flagranza per spaccio

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La mattina del 5 ottobre, a, i Carabinieri della locale Stazione, con l’ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, hanno, indi reato, per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente G. D. C. in quanto veniva individuato in possesso di 127 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento nonché euro 925 in contanti. Segui ZON.IT su Google News.

La Sagra della Castagna è protagonista dell'autunno a Curti , frazione diPiana , in provincia di Salerno . L'appuntamento con la 47° edizione della festa è nel weekend del 20 - 21 - 22 ottobre 2022 (in caso di pioggia la festa è rimandata alla settimana ...

Un uomo di Giffoni Valle Piana è stato arrestato il 5 ottobre in quanto trovato in possesso di 127 grammi di hashish e 925 euro in contanti.