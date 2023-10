Le autorità giapponesi hanno emesso untsunami in alcune regioni costiere a sud dell'arcipelago nella prima mattina di lunedì a seguito di una serie di lievi scosse telluriche nelle isole Izu, sebbene non siano stati segnalati ...... nel 2002 il Brasile di Ronaldo sollevò la coppa dopo aver vinto le proprie partite sia in... A poco servono i lamenti e le grida d'lanciate da chi il calcio lo ama davvero, il triplice ...

Giappone: allarme tsunami in zone costiere sud arcipelago - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Giappone, allarme tsunami in zone costiere a sud dell'arcipelago TGCOM

La municipalità di Tateyama, nella prefettura di Chiba a est della capitale, ha esortato i residenti nelle zone costiere ad evacuare mentre si stanno ancora cercando di individuare le cause ...In Giappone, le autorità locali hanno emesso un allarme tsunami in alcune regioni costiere a sud dell'arcipelago a seguito di una serie di lievi scosse telluriche nelle isole Izu, sebbene non siano st ...