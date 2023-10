Giancarlo Magalli | Il Drammatico Annuncio In Diretta Gela Gli Italiani!

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Lo sconcertantedidurante lalascia gli Italiani senza Fiato. Ecco cosa ha rivelato il noto conduttore… #Il rinomato presentatore televisivoè stato l’ospite d’onore oggi su Domenica In, durante la quale ha condiviso con il pubblico la sua straordinaria battaglia contro gravi problemi di salute che hanno segnato gli ultimi mesi della sua vita. In un’intervista condotta dalla carismatica Mara Venier,ha svelato il suo coraggioso percorso di guarigione, nel quale ha dovuto affrontare un linfoma tra le tante avversità. Il linfoma, ha spiegato, è stato scoperto durante una serie di esami effettuati a causa di un’infezione che lo aveva ...

Durante la puntataha confessato di aver sofferto di un linfoma e che la prognosi era di 2 mesi di vita. Su Canale 5 invece Silvia Toffanin convince 2.024.000 spettatori (21.5%) ..."Mi hanno detto: " Ha un linfoma, ha due mesi di vita . Ma i linfomi guariscono nel novanta per cento dei casi""., ospite di Mara Venier a Domenica In , ha raccontato gli inattesi problemi di salute che hanno scosso i suoi ultimi diciotto mesi. "Ho avuto una matrioska di malattie . Il linfoma ...

"Mi avevano dato due mesi di vita". La confessione di Giancarlo Magalli ilGiornale.it

Magalli a Domenica In: "Ho avuto un linfoma, 2 mesi di vita" Adnkronos

A un mese esatto da Diana Del Bufalo, ospite del ristorante "Prato di Sopra" di Grottaferrata nella serata di mercoledì 6 settembre, c'è stata un'altra ..."Per l'infezione mi hanno dato delle medicine che non so cosa fossero, credo dei funghi allucinogeni, avevo le visioni": il racconto del conduttore ...