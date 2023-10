GF 2023 | Heidi Baci riceve un consiglio discutibile da Ciro Petrone | il pubblico insorge

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nelle ultime oreè finito nel mirino dei telespettatori del Grande Fratelloper un suggerimento dato a, senza dubbio una delle assolute protagoniste di questa edizione del GF per gli alti e bassi con Massimiliano Varrese e il presunto interesse per Vittorio Menozzi. Però la ragazza di origini albanesi finora non si è lasciata andare nella casa più spiata d’Italia, ed è proprio questo che le ha fatto notare il suo compagno. L’attore le ha detto di creare una relazione amorosa con qualche inquilino per non essere eliminata dal gioco, facendo arrabbiare ilaffezionato al reality che segue le dinamiche nel live e nelle due puntate del lunedì e del giovedì su Canale 5. GF: le parole di...

... mentre Letizia Petris è sempre più in crisi dopo l'allontanamento di Paolo e; il giovane ha ... Il Grande Fratellova in onda oggi lunedì 9 ottobrein prima serata su Canale 5 a partire ...... con questa ricetta di Benedetta Rossi farai un figurone: tutti vorranno il bis! Come lavare il reggiseno: le regole da seguire per non rovinarlo Grande Fratello,'on fire': il suo 'Fly down, ...

Heidi Klum anticipa il suo costume per Halloween. VIDEO Sky Tg24

Grande Fratello 2023, Heidi ammette l'interesse per Varrese Cosmopolitan

Dopo Massimiliano Varrese e Heidi - con lei che sostanzialmente ha detto: "No, grazie" - adesso una nuova coppia sta accedendo il gossip dentro la casa di Cinecittà. Si tratta di Beatrice Luzzi e ...La tregua tra Heidi e Anita potrebbe finire prima di quanto si pensi e questa volta sembrerebbe essere sta l'imprenditrice a infrangere il patto. Durante la mattinata, mentre le concorrenti erano sul ...