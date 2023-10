GF 2023 | Anita Olivieri sbugiarda Giuseppe Garibaldi | ecco cosa è successo nel magazzino

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Molti dubbi aleggiano nella casa del GFdopo il bacio trae Beatrice Luzzi. Infatti, in molti tra pubblico e concorrenti pensano che i due non provino davvero un trasporto sentimentale ma sia stato fatto tutto per strategia. E le parole di Massimiliano Varrese esuhanno fatto crescere le perplessità su questa vicenda, spiazzando il pubblico appassionato del Grande Fratello che segue le dinamiche della casa nel live e nelle due puntate settimanali su Canale 5. Grande Fratello: la previsione di Massimiliano Varrese Da sabato 7 ottobrenella casa del Grande Fratellonon si parla di altro se non dei baci tra...