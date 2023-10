Germania | l'ex vice di Flick pronto ad allenare in Inghilterra

: inflazione, settembre. Ore 8,00. - Istat - conti economici per settore istituzionale. ... Partecipa, tra gli altri, Maurizio Marchesini,presidente Confindustria per le Filiere e le ...Rimase a fare ilsolo un anno, nel 2006 infatti, firmó con l'Arezzo come capo allenatore, in ... Svezia e Irlanda ma dovrà arrendersi contro laai quarti di finale, complici i calci di ...

Colloqui del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri ... Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Mo: Tajani, 'fermare Hamas ed evitare che la guerra si allarghi' La Gazzetta del Mezzogiorno

Nell'ultimo test elettorale prima delle Europee, esce sconfitta la coalizione del cancelliere Olaf Scholz. L'ultradestra è secondo partito nel Land di Francoforte sul Meno. Alle urne si sono espressi ...Scholz non passa il vaglio delle elezioni in Assia e Baviera: si va verso la vittoria dell'opposizione. AfD sorvegliata speciale ...