Germania | in Assia e Baviera batosta per Scholz | giù del 4% Vola l' ultradestra

... capolista in, dove l'Spd è crollata al 15 per cento - cinque punti in meno - e che sembra aver scontato in particolare le difficoltà sul fronte immigrazione. Laè il paese europeo ...... capolista in, dove l'Spd è crollata al 15 per cento - cinque punti in meno - e che sembra aver scontato in particolare le difficoltà sul fronte immigrazione. Laè il paese europeo ...

Germania: pesante sconfitta di Scholz in Assia e Baviera. Sale l'estrema destra dell'Afd Open

Germania, il voto in Assia e Baviera premia la Cdu e l’estrema destra: crolla la Spd di Scholz Il Fatto Quotidiano

Nel Land di Francoforte la Cdu al 34,5%, Afd seconda forza con il 18%, in Baviera la Csu al primo posto, terza l'estrema destra ...Germania, il Governo delle Ong battuto su immigrazione e crisi nelle elezioni in Baviera e Assia, sale l'estrema destra ...