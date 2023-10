(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nell'ultimo test elettorale prima delle Europee, la coalizione semaforo del cancelliere Olafesce con le ossa rotte dal voto in due popolose regioni tedesche del sud - ovest, Baviera e Assia, ...

Nell'ultimo test elettorale prima delle Europee, la coalizione semaforo del cancelliere Olaf Scholz esce con le ossa rotte dal voto in due popolose regioni tedesche del sud - ovest, Baviera e Assia, ...Laè il paese europeo che ha il numero più alto di richieste d'asilo, un sistema messo in difficoltà in questi mesi dall'elevato numero di arrivi. Così l'ultradestra tedesca dell'Afd sale ...

Germania: batosta alle regionali per Scholz, l'ultradestra vola - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Germania, batosta per Scholz: crollo alle regionali in Baviera e Assia Euronews Italiano

Nell'ultimo test elettorale prima delle Europee, la coalizione semaforo del cancelliere Olaf Scholz esce con le ossa rotte dal voto in due ...La doppia batosta elettorale dà un ulteriore colpo al governo tedesco, già abbastanza malandato. Il Cancelliere cerca di evitare il precedente Schröder. E va ...