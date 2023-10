Genova | escort e cocaina per i notabili della città | arrestati un architetto e un imprenditore

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Organizzavano festini a base died. Per questo l’e albergatore Christian Rosolani e l’Alessandro Cristilli sono statidai poliziottisquadra mobile grazie a un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Riccardo Ghio. Le serate secondo l’ac

Il nome del vicepresidente della giunta regionale della Liguria Alessandro Piana emerge dalle carte giudiziarie di un'inchiesta della Procura disu festini vip a base die cocaina . Piana, che al momento non risulta indagato , né coinvolto nel consumo di droga , è segnalato nelle carte giudiziarie come uno dei beneficiari delle ...- Incontri cone cocaina, in una villa di Apparizione, ai quali partecipavano alcuni Vip. Sarà un'indagine della Magistratura a chiarire i contorni di una vicenda che sta facendo molto ...

Genova, festini vip con escort e cocaina. Bufera sul presidente leghista della Giunta regionale La Stampa

Due arresti a Genova per festini con droga ed escort - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

L'imprenditore Christian Rosolani e l'architetto Alessandro Cristilli sono stati arrestati dalla squadra mobile di Genova per detenzione ai fini di spaccio di ...L'imprenditore Christian Rosolani e l'architetto Alessandro Cristilli sono stati arrestati dalla squadra mobile di Genova per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L'architetto è accusato anche di ...