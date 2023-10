Genoa-Milan | Casarin | “Pulisic? La tecnologia doveva sciogliere il dubbio invece non è stata in grado”

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 ottobre 2023) “Il Var è ormai indispensabile in tutto il mondo, ma mi chiedo: è unaadeguata a scoprire quello che l’arbitro non è riuscito a vedere? Altrimenti abbiamo una cosa inutile. Bisogna verificare se le situazioni di ogni campo dove è installato il Var è indi risolvere i problemi”. Questa la tesi di Paolo, ex arbitro internazionale, a ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1, sull’episodioin. “era circondato da difensori del, quando ha segnato, nessuno ha accennato a una protesta. L’arbitro ha fatto una cosa umana, neanche i difensori delavevano identificato qualcosa di irregolare. Il Varile ...