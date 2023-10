Genoa Milan | Calvarese | «Pulisic? Era da annullare»

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’ex arbitro Gianpaoloha spiegato l’episodio del gol diinsu Tuttosport L’ex arbitro Gianpaoloha spiegato l’episodio del gol diinsu Tuttosport. Le sue parole:– «Premetto che in fase di revisione di un fallo di mano è determinante l’analisi della dinamica del movimento delle braccia e del pallone. Dopo il controllo di, il pallone non schizza via, ma cade lentamente ai suoi piedi, interrompendo la rotazione. Ciò è compatibile più con un controllo con il braccio che con il petto. Questo primo elemento è significativo, mi avrebbe spinto a cercare in altre immagini. E la risposta sarebbe arrivata dalla telecamera angolare, una ...

... visto che a parte lo sprofondo (generale) contro ilVanja aveva tenuto la porta inviolata in quattro sfide contro Cagliari,, Salernitana e Verona. Sembrava l'inizio di un'altra storia, ...... grande sfida per la zona scudetto: duello non solo in campo, un infortunio preoccupa entrambeSolo in testa alla classifica, il, dopo la vittoria di ieri sera per 1 - 0 contro ila ...

TWITCH - Dalle 17 in diretta! Milan primo alla sosta: i commenti a Genoa-Milan e verso Milan-Juve Milan News

Milan-Juventus dopo la pausa, grande sfida per la zona scudetto: duello non solo in campo, un infortunio preoccupa entrambe ...Genova – «Quando Davide affronta Golia il calcio si rovina». All’indomani della sconfitta per 1-0 al Ferraris con il Milan, determinato dall’errore di arbitro e Var che non si sono accorti del tocco d ...